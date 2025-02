Momo Salah non si ferma più e anche nell'ultima partita ha messo a segno un gol e un assist fondamentali per la vittoria del Liverpool, sempre più capolista. In termini di contributo in zona gol non è ancora la miglior annata di sempre per l'egiziano che, però, sta viaggiando a ritmi straordinari e ha 11 giornate ancora per battere il record di sempre in una singola stagione di Premier

