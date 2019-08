È stato uno degli acquisti più importanti della sessione estiva di mercato della Juventus, adesso Adrien Rabiot è pronto a fare il suo esordio in Serie A con la maglia bianconera. Arrivato a parametro zero dal Paris Saint Germain, il centrocampista francese potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara valida per la prima giornata del campionato 2019/20 dei campioni d’Italia in carica sul campo del Parma. Tanta voglia di iniziare per Rabiot, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Personalmente – ha detto il classe ’95 - non vedo l’ora di debuttare in questa nuova avventura. Per quanto riguarda la squadra, invece, penso che abbiamo lavorato bene nel precampionato, abbiamo avuto molto tempo per preparare la stagione e soprattutto le prime partite. Naturalmente saranno gare difficili, lo sono sempre per un club come la Juventus. Sarà così anche a Parma, ma siamo fiduciosi".

Testa al Parma

Rabiot ha poi parlato dello spirito che la Juventus dovrà avere in campo sin dalla prima partita contro il Parma, da affrontare con la massima concentrazione: "Penso che la Juventus debba essere pronta per tutto – ha chiarito l’ex PSG -, è la squadra da battere. Ogni partita per noi sarà combattuta, dovremo essere molto concentrati perché andremo ad affrontare squadre forti. Nel calcio può succedere di tutto, ma ora noi dobbiamo essere molto attenti e focalizzati sulla partita di Parma. Per quanto mi riguarda ho giocato tanto nel precampionato, mi sono adattato bene alla squadra, non so se sarò titolare già alla prima ma spero di esserci per aiutare i miei compagni. Mi sento molto bene, sono in forma, e, come ho già detto, io come tutta la squadra non vediamo l'ora di debuttare".

L'intesa con CR7

Inevitabile, poi, un pensiero su Cristiano Ronaldo: Rabiot ha parlato dell’intesa crescente con il campione portoghese. "Cristiano Ronaldo è un grande professionista – ha proseguito -, è un grande vantaggio per me allenarmi e giocare con un giocatore come lui. Giochiamo entrambi sulla sinistra, e questo ci permette di cercare l'intesa giusta e di trovarci al meglio. Nelle partite che abbiamo giocato insieme, abbiamo avuto una buona intesa. Anche per la squadra è molto utile avere un giocatore come lui, da cui prendere esempio".

L'ambientamento a Torino e l’arrivo di Ribery in Italia

In chiusura Rabiot ha parlato del suo ambientamento a Torino e ha dato un parere sull’arrivo del connazionale Franck Ribery, nuovo acquisto della Fiorentina, in Italia. "Torino è diversa da Parigi – ha concluso Rabiot -, è più piccola ma è una bella città, io e la mia famiglia ci stiamo trovando bene. Questo è un aspetto importante, bisogna ambientarsi bene per rendere al meglio. Ribery? È un grande giocatore, che ha vinto molto, il fatto che sia arrivato in Italia, alla Fiorentina, è un bene per il campionato. Per i viola, ma anche per tutti, avere un giocatore come lui alzerà il livello del campionato e delle partite, sono contento che ci sia un altro giocatore francese in Serie A. Più sono i buoni giocatori meglio è per il campionato. È davvero una bella cosa".