Se in questi ultimi precedenti Dybala è stato il miglior marcatore da parte bianconera, con 4 centri in Serie A, in casa Milan a segnare più gol - negli ultimi scontri diretti contro la Juve - è stato Sulley Muntari. Due reti per lui, entrambe arrivate nella sfida d'andata della stagione 2013-14, vinta comunque dalla Vecchia Signora per 3-2