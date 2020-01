Inter, Steven Zhang celebra il Capodanno cinese

I 'regali' pronti per l'Inter

Una festa che Zhang jr potrebbe far celebrare al meglio ai tifosi nerazzurri. A meno di una settimana dalla fine del mercato, infatti, l'Inter ha in serbo qualche colpo per rendere ancora più competitiva la rosa di uomini a disposizione di Antonio Conte. Ufficiali gli arrivi di Ashley Young e Victor Moses, potrebbe arrivare già lunedì l'annuncio di Christian Eriksen, dopo una lunga trattativa che ha portato al definitivo accordo con il Tottenham (per 20 milioni di euro, 18 più 2 di bonus). In attacco è ormai ad un passo la cessione di Matteo Politano: sfumato lo scambio con Llorente, per l'Inter potrebbe riaccendersi la pista che porta a Olivier Giroud.