10 GIUGNO 1961. La Juve si prende la sua rivincita sette anni dopo, ma il 9-1 con la quale travolgono i nerazzurri è l'epilogo di una storia particolare. Le due squadre, infatti, si affrontano la 'prima' volta al Comunale di Torino alla metà di aprile, con l'Inter in ritardo di 4 lunghezze e il Milan piazzato 2°, ma il match viene interrotto per motivi di ordine pubblico. La vittoria viene assegnata all'Inter a tavolino, ma alla vigilia dell'ultimo turno il Caf annulla il provvedimento e decide che la partita va rigiocata. Herrera non ci sta e, in segno di protesta, manda in campo i ragazzi della Primavera. La Juve non ha pietà e dilaga con 6 gol di Sivori, oltre ai centri di Nicolé, Mora e all'autorete di Riefolo. Per l'Inter, invece, segna un giovane Mazzola, ma non basta a togliere lo scudetto ai rivali