19/20

2) ANDREA PETAGNA (Spal): 8 gol da fermo



I due fenomeni del calcio mondiale, almeno in questa classifica, devono accontentarsi del gradino più basso del podio. L'attaccante della Spal si conferma infatti specialista dal dischetto con 5 rigori segnati. Altre 3 reti da palla inattiva: per lui sono 11, in totale, i gol in campionato finora