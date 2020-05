1/24 ©Ansa

Nella classifica dei migliori marcatori della stagione 2008-09 non c'è spazio per tanti giocatori protagonisti comunque di un'ottima annata in termini realizzativi. Basti pensare a Gaetano D'Agostino, autore di 11 gol. Stesso score per Tiribocchi, Vucinic e Jeda, mentre ha chiuso a 10 reti Corradi. Alle sue spalle molti elementi a quota 9, come Hamsik, e 8, come Ronaldinho e un giovane Balotelli

