L’universo fantacacalcio riprende a pieno regime con la 27ma giornata di campionato. C’è davvero poco tempo per scegliere e decidere: stasera sono infatti in programma tre partite e le lancette scorrono. Come sempre siamo pronti per darvi i 10 nomi da tenere sotto la lente d’ingrandimento. Cinque elementi che vi consigliamo di schierare e cinque che invece è meglio mettere in campo la prossima volta

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 27^ GIORNATA