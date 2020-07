L’allenatore dell’Inter ha presentato la sfida col Torino: "Mi auguro di avere Lukaku a disposizione, ha avuto un problemino. Siamo sulla strada giusta ma veniamo puniti al primo errore, i granata sono migliori di ciò che dice la classifica. Vecino è di nuovo indisponibile" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI

Delusa e con qualche acciacco: così l’Inter arriva alla sfida col Torino, dopo esser stata fermata sul pari dal Verona nel finale nello scorso turno. Antonio Conte, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha espresso un giudizio positivo della sfida del Bentegodi: "Ho detto chiaramente ai ragazzi che ero soddisfatto della prestazione, di continuare a fare quello che stiamo facendo, ovviamente cercando di limitare degli errori. In questo ultimo periodo appena c’è un piccolo errore veniamo puniti ma per me la strada è quella giusta, quella del gioco, del giocare a ritmi alti, di pressare, di portare tanti uomini nella fase offensiva". Guardando avanti, invece, l’allenatore ha parlato così del Torino: "La qualità della rosa è sicuramente superiore alla classifica che ha in questo momento. Erano partiti con altri obiettivi quest’anno. È una buonissima squadra, si stanno ritrovando e vorranno venire a San Siro per fare la prestazione e ottenere punti, noi dalla nostra parte vogliamo vincere la partita".

Conte: "Infortunio Lukaku? Niente di preoccupante" vedi anche Brozovic positivo all'alcoltest: multa in arrivo Conte ha parlato della condizione di alcuni suoi giocatori: "Lukaku ha avuto questo problemino, ieri ancora non stava benissimo, oggi sta meglio, mi auguro di averlo a disposizione. Sappiamo l’importanza di Romelu, non è niente di preoccupante ma al tempo stesso è giusto fare delle valutazioni e non prendere rischi perché perdere un giocatore in questo periodo significa perderlo per la fine del campionato. Barella sta migliorando, speriamo di averlo quanto prima, magari per la partita contro la Roma. Poi c’è Sensi, anche lui sta recuperando da un infortunio, e Vecino che è tornato nella lista degli indisponibili. Moses sta bene, scalpita, ha recuperato, anche lì con il giocatore e lo staff medico bisognerà fare le giuste valutazioni".