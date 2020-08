12/20 ©Ansa

MAURIZIO SARRI (Juventus): stagione 2019/20



E dopo Allegri tocca all’ex allenatore del Chelsea, reduce dal trionfo in Europa League con i londinesi. Solo una stagione per Sarri sulla panchina della Juve, avventura nella quale conquista il 9° scudetto di fila della società ma non riesce ad imporsi nelle altre competizioni