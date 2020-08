5/26

CIRO FERRARA (Juventus) - Sono invece due i precedenti in casa bianconera di allenatore la cui carriera in panchina è partita proprio dalla Juve. Anche nel caso di Ferrara la storia inizia, in realtà, come assistente: nello staff di Lippi della Nazionale, insieme al ruolo di responsabile del vivaio bianconero. Nel maggio del 2009 il salto in panchina al posto dell'esonerato Ranieri, chiudendo il campionato con due vittorie e aprendo quello successivo con tre successi su tre. Verrà però esonerato dopo 21 giornate con la Juve sesta in classifica.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS