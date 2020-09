23/24 ©LaPresse

1) FRANCESCO MAGNANELLI

Al Sassuolo da 15 anni, 2 mesi e 18 giorni

Il bilancio: 458 presenze e 9 gol



Vetta per due a partire dallo storico capitano del Sassuolo, originario di Perugia ma in neroverde dal lontano 2005 quando venne pagato 120mila euro dalla Sangiovannese. All’epoca gli emiliani giocavano in C2, categoria scalata fino alla promozione in Serie A (2013) e all’avventura in Europa League (2016). E "Magna" non si è mai allontanato dal suo posto a centrocampo