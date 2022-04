I nerazzurri tornano a vincere allo Stadium a quasi 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando furono i primi in assoluto a espugnare la nuova 'casa' della Juve. L'Inter si impose 3-1 in rimonta: ricordi chi giocò quella partita? E che fine ha fatto oggi? Un giocatore per parte è stato protagonista anche nell'ultimo scontro diretto, altri hanno scelto vie diverse: dalle vigne alle imprese edilizie!

