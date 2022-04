1/23

Con la tripletta in Conference League contro il Bodo Glimt, Nicolò Zaniolo si aggiunge alla lista dei campioni italiani che hanno segnato almeno una tripletta in una competizione europea. In giallorosso era stato Francesco Totti l'ultimo a riuscirci, ma era un preliminare. Scopriamo insieme tutti i bomber italiani che hanno segnato almeno tre gol in Europa prendendo in considerazione le fasi a gironi o quelle ad eliminazione diretta di Champions League/Coppa dei Campioni ed Europa League/Coppa Uefa