La Juve riabbraccia tutti i nazionali (che hanno goduto di qualche giorno di vacanza in più) in vista dell'inizio vero e proprio del raduno in programma lunedì con il primo giorno di lavoro della squadra. Dopo l'arrivo scaglionato nei giorni scorsi di diversi calciatori, quest'oggi è toccato tra gli altri anche a Bonucci, De Ligt, Locatelli e Pogba presentarsi al J Medical per le visite mediche di rito. Il francese ha ritrovato vecchi e nuovi compagni: ora inizia un nuovo capitolo della sua storia bianconera