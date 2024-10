Le probabili formazioni di Juventus-Parma

Le scelte di Thiago Motta e Pecchia per Juventus-Parma. Fra i bianconeri si rivede Perin fra i pali e soprattutto Gatti in difesa che dovrebbe fare coppia con capitan Danilo preferito a Kalulu. Fagioli in vantaggio su Locatelli e Weah favorito su Conceicao con Yildiz che torna dal 1' minuto. Nel Parma Pecchia riabbraccia fra i convocati Benedyczak ma conferma Bonny titolare in attacco ed Hernani sulla trequarti

SERIE A, LE PROBABILI DELLA 10^ GIORNATA