L'allenatore bianconero ha presentato lo scontro diretto al Dall'Ara a partire dagli assenti: "Out anche Koopmeiners e Vlahovic, che ha provato ma non si sente al 100%. Tutti dovranno dare qualcosa di speciale: non serve pensare alla Champions, ma alla gara. Douglas Luiz? È in crescita, potrà dare una mano". Sul Bologna: "Il loro è un calcio moderno e fisico, diventa difficile per tutti. Il risultato finale deciderà tanto, ma non tutto. E io non vedo l'ora di giocarla"

