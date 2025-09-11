Ospite al Premio Gentleman, Matteo Gabbia ha parlato di Allegri e dell'aria che si respira a Milanello: "L'umore è positivo, c'è tanta voglia di fare una bella stagione. La prima partita non è stata come ci aspettavamo ma abbiamo avuto una bella reazione. Si respira un'aria molto positiva a Milanello, c'è molta qualità, vogliamo fare un bell'anno. Allegri è molto bravo e sta ci sta cercando di inculcare quanto è importante lavorare di squadra e difendere in 11 per poi essere compatti e soffrire meno. La squadra risponde bene. Con il lavoro suo e dello staff miglioreremo"