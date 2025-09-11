Oggi, giovedì 11 settembre, è la giornata di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è arrivato all'aeroporto di Malpensa. Ora è atteso a Milanello per i primi test fisici. Segui con noi la giornata LIVE
Milan, ancora differenziato per Leao e Nkunku
Nella giornata di ieri, mercoledì 10 settembre, Rafael Leao e Christopher Nkunku hanno lavorato a parte. Previste per oggi novità dall'allenamento pomeridiano per i due attaccanti
Gabbia: "Allegri è bravo, lavoriamo sulla difesa"
Ospite al Premio Gentleman, Matteo Gabbia ha parlato di Allegri e dell'aria che si respira a Milanello: "L'umore è positivo, c'è tanta voglia di fare una bella stagione. La prima partita non è stata come ci aspettavamo ma abbiamo avuto una bella reazione. Si respira un'aria molto positiva a Milanello, c'è molta qualità, vogliamo fare un bell'anno. Allegri è molto bravo e sta ci sta cercando di inculcare quanto è importante lavorare di squadra e difendere in 11 per poi essere compatti e soffrire meno. La squadra risponde bene. Con il lavoro suo e dello staff miglioreremo"
Leao: "Infortunio? Non posso prendere rischi"
Rafael Leao ha parlato del suo infortunio al Premio Gentleman: "Stiamo lavorando per tornare il più presto possibile ma è una lesione che non consente di prendere rischi. Centravanti? Una posizione che conosco bene, Allegri ha allenato grandi e giocatori sa come sfruttarmi, sono a disposizione. Io sono esterno ma più vicino alla porta potrei fare più gol ed è questo l’importante per aiutare la mia squadra"
La giornata di Rabiot: ora a Milanello
Adrien Rabiot dopo l'arrivo in città sarà a Milanello per svolgere i test fisici alle 11.00. Alle 16.00 il primo allenamento con la squadra
L'arrivo di Rabiot: "Forza Milan"
"Sono contento, forza Milan", queste le prime parole di Adrien Rabiot atterrato poco fa a Malpensa per iniziare la sua nuova avventura in rossonero
Al Milan fino al 2028
Rabiot arriva al Milan dal Marsiglia a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2028. L'ufficialità è arrivata l'ultimo giorno di calciomercato dopo un lungo corteggiamento. Il centrocampista è pronto a mettersi a disposizione di Allegri
Milan, la giornata di Rabiot
Adrien Rabiot è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Milan. Il giocatore francese atterrerà oggi a Malpensa dopo gli impegni con la Nazionale e farà visita a Milanello per salutare i nuovi compagni e l'allenatore Massimiliano Allegri che tanto l'ha voluto in rossonero