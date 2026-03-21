Tornando agli episodi di Inter-Atalanta, qual è il suo stato d'animo e come mai è tornato a parlare nonostante sia squalificato?

"Dovete chiederlo agli addetti stampa perché sono qui. Scherzi a parte, con l'Atalanta abbiamo commesso degli errori e in settimana ci siamo focalizzati sul fatto di non doverli ripetere perché sappiamo che gli errori degli altri non li possiamo controllare. Il silenzio stampa è stata una decisione condivisa"