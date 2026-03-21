Fiorentina-Inter, Chivu: "Niente alibi, mancano ancora tante partite"
Chivu presenta la sfida contro la Fiorentina, non sarà in panchina causa squalifica. "Conte ha parlato di pressione? Nel calcio c'è sempre stata. Gli episodi contro l'Atalanta? Ci siamo concentrati sui nostri errori, su quelli altrui non possiamo fare nulla". Bastoni out anche con i viola: "Non è convocato, si presenterà al raduno della Nazionale, lì vedranno cosa fare". Sulla crisi del gol di Thuram: "Ci attendono tutte finali, ognuno deve offrire la versione migliore di sé"
Come vede la squadra?
"Bene. La nostra stagione dimostra che siamo una squadra molto matura, con voglia di metterci ancora la faccia dopo il percorso degli ultimi anni. Ci mancano nove partite, dobbiamo tirar fuori il meglio di quello che siamo. Lo hanno fatto in passato, per cui sono fiducioso che lo faranno anche in futuro"
Quando Lautaro era in crisi, gli hai consigliato di sorridere di più. Fai lo stesso con Thuram ora?
"Già qualche tempo fa mi avevate chiesto la stessa cosa su di lui. Thuram in allenamento si sta impegnando per essere all'altezza. Ora non è il momento di dire nulla, ci aspettano molte finali e ognuno deve mettersi nella condizione di dare il meglio di sè"
La vittoria dello Sporting sul Bodo aumenta i rimpianti per la vostra Champions?
"Se mi metto a pensare a quello che è successo un mese fa spreco energie preziose che mi servono per preparare le prossime partite e la fase finale della stagione"
Il CT della Costa d'Avorio ha detto che Bonny ha avuto un problema ai denti, confermi?
"Sì, ci sono tantissime cose che accadono ogni giorno e che non vi si possono dire. Bonny ha avuto questo problema prima dell'Atalanta e tuttora ne è un po' condizionato. Approfitterà della sosta per risolverlo definitivamente"
Bastoni ci sarà a Firenze? I giocatori impegnati negli spareggi avranno la testa ad altro?
"Bastoni non è convocato, si presenterà al raduno della Nazionale e lì decideranno cosa fare in base alle sue condizioni. Sono convinto che i giocatori sanno di rappresentare l'Inter e che saranno concentrati sull'ultima partita di campionato, poi penseranno all'Italia a cui faccio un grosso in bocca al lupo"
Solo un gol di un attaccante nelle ultime giornate. A cosa pensi sia dovuta questa flessione offensiva?
"Ci sono vari fattori, è fisiologico. Di sicuro può dipendere dalla stanchezza, dobbiamo ritrovare intensità, ritmo, brillantezza e qualità"
Tornando agli episodi di Inter-Atalanta, qual è il suo stato d'animo e come mai è tornato a parlare nonostante sia squalificato?
"Dovete chiederlo agli addetti stampa perché sono qui. Scherzi a parte, con l'Atalanta abbiamo commesso degli errori e in settimana ci siamo focalizzati sul fatto di non doverli ripetere perché sappiamo che gli errori degli altri non li possiamo controllare. Il silenzio stampa è stata una decisione condivisa"
Sembra sempre che ci sia qualcosa che non vada nonostante il fatto di essere in testa da tempo. Come vivete questa situazione?
"Noi non abbiamo mai pensato al più o al meno che abbiamo. Sappiamo di dover crescere, migliorare e proseguire il nostro percorso"
Conte ieri ha parlato di pressione da mettere all'Inter, la sentite?
"Nel calcio c'è sempre la pressione. Trovo normale che le altre squadre abbiano le loro ambizioni e che ci stiano inseguendo. Sappiamo che il campionato non è mai finito, ci sono 27 punti in palio"
Come arriva la squadra a questa partita?
"Ci arriva bene, abbiamo avuto una settimana per prepararla e siamo consapevoli delle difficoltà. Siamo pronti"
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