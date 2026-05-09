E' soddisfatto delle ultime partite che ha giocato Soulé? E' un leader tecnico di questa squadra?

"Soulé ha fatto sicuramente bene, anche se ha avuto un lungo periodo di sofferenza a causa della pubalgia, che gli ha lasciato sicuramente qualche strascico. Però lui lo sta superando e sta giocando. Non è al meglio fisicamente, sicuramente, ma il suo contributo al nostro gioco è sempre molto importante. Sì, sicuramente è un giocatore importante, così come ne abbiamo altri molto importanti nella squadra"