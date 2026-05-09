La Roma è l'unica squadra che ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 giornate di Serie A - 25 gol segnati nel periodo dai giallorossi (meno solo dell'Inter, 30).
Parma-Roma, la conferenza stampa di Gasperini: "Per noi è decisiva"
Domenica alle 18 (in diretta su Sky e in streaming su NOW) la Roma cerca punti importanti per la corsa a un posto in Champions sul campo del Parma già salvo. Gian Piero Gasperini presenta i temi della gara parlando in conferenza stampa: qui tutte le sue parole
La conferenza stampa termina qui
Su Cuesta
"Ho avuto modo di conoscerlo l’estate scorsa, è un ragazzo molto preparato. Sì, a volte effettivamente ha saltato molti ostacoli, arrivando direttamente in alto. Questo succede: ci sono alcuni che devono fare una strada molto più tortuosa, con molte più curve, altri che prendono la direttissima. Lui fa parte di questi ultimi. Di solito, questo approccio è un po’ più rischioso, però lui ha dimostrato, nel campionato, di acquisire sempre più fiducia. Lo specchio della sua squadra è comunque quello di una squadra solida. Ha ottenuto dei risultati veramente importanti, ha salvato il Parma con diverse giornate d’anticipo, ed è stata una squadra molto concreta. E questo, comunque, rappresenta già un anno direttamente in Serie A per un allenatore così giovane, che è sicuramente un bel traguardo"
E' soddisfatto delle ultime partite che ha giocato Soulé? E' un leader tecnico di questa squadra?
"Soulé ha fatto sicuramente bene, anche se ha avuto un lungo periodo di sofferenza a causa della pubalgia, che gli ha lasciato sicuramente qualche strascico. Però lui lo sta superando e sta giocando. Non è al meglio fisicamente, sicuramente, ma il suo contributo al nostro gioco è sempre molto importante. Sì, sicuramente è un giocatore importante, così come ne abbiamo altri molto importanti nella squadra"
Come stanno Dybala e Angelino?
"Dybala si sta allenando regolarmente, è una questione di recuperare la forza in quella gamba, la potenza di tiro. Angelino? Stagione inaspettata, difficilissima. In queste ultime settimane si sta riavvicinando al giocatore che è stato l'anno scorso e questo fa ben sperare per la prossima stagione"
Ha detto che non vuole lavorare con idee di altri. Chi sono questi "altri"? Cosa ne pensa del ruolo di manager all’inglese? "Secondo me allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, non ognuno per strade diverse. Devono raccontarsi poche storie, parlarsi con sincerità e vedere quello che si può fare per il bene della società e della squadra, con un unico obiettivo: migliorare tecnicamente la propria squadra, andando a ricercare giocatori con le caratteriste necessarie all’allenatore per migliorare il proprio gioco, compatibilmente alle esigenze del direttore sportivo nello spendere certe cifre. Vedo due ruoli molto legati e vicini, sia come idee di calcio, sia come possibilità di potersi aiutare e sostenere, con la finalità di migliorare la squadra. Continuo a dire che parliamo troppo poco di calcio. Parliamo di tante cose, meno che di calcio. Gli unici argomenti sviluppati sono questi. È calcio anche quello? Ha ragione, ma a me non interessano. Il mio modo di giocare mi ha portato a dei risultati, quindi cerco di portare avanti i miei punti di forza. Vado alla ricerca di giocatori e situazioni che possono aiutarmi a sviluppare il gioco che voglio fare"
A Bergamo è partito un po’ il domino dei direttori sportivi. Più che commentare questa notizia, a che punto è il casting per quel ruolo nella Roma, i Friedkin la stanno coinvolgendo?
"In questo momento siamo totalmente concentrati sul campionato e sulla partita di domani. Tutte quelle che sono le varie ipotesi, come ha detto, riguardano tante squadre e quindi i casting si sprecano un po’ da tutte le parti. Io, almeno personalmente, sono concentrato sulla partita di domani"
Confermerà l'undici titolare sceso in campo contro la Fiorentina?
"Stiamo vivendo un buon momento di fiducia, ogni partita è diversa, incontriamo una squadra che si è tolta molto bene dalla lotta per non retrocedere. Domani per vincere col Parma dovremo fare veramente bene"
Questa Roma perché dovrebbe andare in Champions League?
"Perché è stata sempre lì a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre. Poi si gioca tutto sul filo di un punto. E' stata una stagione molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions ci darebbe molta soddisfazione"
La qualificazione in Champions diventa determinante per costruire una Roma più forte oppure ci sono garanzie che i rinforzi arriveranno comunque? C’è il rischio di un ridimensionamento senza Champions?
"La Champions porta più risorse economiche e quindi maggiori possibilità di operare sul mercato, ed è il motivo per cui tutti vogliono arrivarci. Fino a qualche anno fa il quarto posto non interessava così tanto, oggi invece è diventato molto importante proprio per questi motivi. È chiaro che avere più risorse aiuta, ma non è l’unica cosa: esistono anche società capaci di operare bene sul mercato anche senza risorse così elevate"
Koné è incedibile?
"Nel calcio moderno l'incedibile non esiste più da nessuna parte. Koné è forte e spero che continui a giocare per la Roma, poi di fronte a un'offerta irrinunciabile... Ma vale per tutti"
Questa rosa attuale per essere competitiva ai massimi livelli di quante pedine avrebbe bisogno?
"I risultati di quest'anno dimostrano che questa è una rosa valida. E' una squadra che ha sempre reagito, si è sempre mantenuta in posizione alta di classifica. Quello che succederà in estate si vedrà, bisogna migliorarsi e vedere quando si possono inserire degli elementi che possano aiutare a far crescere la squadra"
Sul presente le risposte ci sono state con grande reattività, sul futuro ha riscontrato qualche novità?
“Il primo binario è quello che conta. Domani siamo a Parma, a tre partite dalla fine. Per noi è decisiva, la concentrazione massima è su quello. Sul resto sono situazioni molto legate a quello che la società vuole fare, perciò bisogna rivolgersi a loro. Ritardo? Non mi sembra che nessuno viaggi veloce, sono tutti impegnati con il campionato. Le cose magari si evolvono più velocemente con la fine del campionato"
A breve l'inizio della conferenza stampa
L'analisi: nessuno è al sicuro, può accadere di tutto
A tre giornate dalla fine, la corsa alla Champions è completamente riaperta. Milan e Juve restano davanti ma frenano, mentre Roma e Como si avvicinano alimentando un finale ad altissima tensione. Tra calendari insidiosi, cali improvvisi e nuovi protagonisti, il quarto posto è ancora tutto da scrivere
Nessuno è al sicuro: nella corsa Champions può succedere di tuttoVai al contenuto
Corsa Champions, la situazione
La corsa all'Europa si è fatta ancora più viva dopo i risultati della 35^ giornata. La Roma ha recuperato terreno su tutti superando il Como dopo l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il ko del Milan a Reggio Emilia. Ecco classifica, calendari a confronto e la situazione scontri diretti (che potrebbero rivelarsi decisivi in caso di arrivo a pari punti)
Corsa alla Champions, i calendari a confrontoVai al contenuto
I precedenti
La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma (1N, 2P), con un punteggio aggregato di 28-11. Il Parma ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva registrati nelle 12 precedenti sfide interne contro i giallorossi nel torneo (1N, 9P). La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 36 su 57 confronti, completano 10 pareggi e 11 successi dei gialloblù
Probabili formazioni: le ultime news
Gasperini verso la conferma della formazione che ha sconfitto la Fiorentina, con Soulé in vantaggio su Dybala.
Le probabili formazioni di Parma-RomaVai al contenuto
Dove vedere Parma-Roma
Domani Parma-Roma su Sky. Oggi alle 13.30 parla Gasperini
Vigilia di Parma-Roma: domani, alle 18, su Sky, i giallorossi cercano i tre punti per continuare a rincorrere un posto Champions che si è avvicinato dopo l'ultimo turno. Per presentare la sfida, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa a partire dalle 13.30: qui le sue parole in dirette