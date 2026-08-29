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Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Serie A

Dopo la vittoria contro il Monza alla prima, l'Inter fa visita al Cagliari di Pisacane. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW domenica 30 agosto alle 20.45. Ancora fuori Stones, con la difesa Bisseck-Akanji-Bastoni confermata dall'inizio. Sulla destra ci sarà ancora Diouf. Pisacane con Adopo e Maldini dietro Mendy

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
mezzala destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
centrocampista centrale
Cagliari
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
mezzala sinistra
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Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
trequartista
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante centrale

La probabile formazione del Cagliari

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Fabio Pisacane

  • Confermato Romano dall'inizio dopo il super gol di Parma, a centrocampo insieme a Winks e Fazzini
  • Dietro l'unica punta Mendy ci sono Adopo e Maldini
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Andy Diouf
Andy Diouf
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante
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Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu

  • Ancora panchina per John Stones, Chivu conferma il terzetto difensivo ormai diventato titolare con Bisseck, Akanji e Bastoni
  • Conferma per Diouf sulla destra con Dimarco a sinistra
  • Coppia d'attacco ancora formata da Pio Esposito e Lautaro

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