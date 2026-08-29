Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Monza alla prima, l'Inter fa visita al Cagliari di Pisacane. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW domenica 30 agosto alle 20.45. Ancora fuori Stones, con la difesa Bisseck-Akanji-Bastoni confermata dall'inizio. Sulla destra ci sarà ancora Diouf. Pisacane con Adopo e Maldini dietro Mendy
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Cagliari
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Fabio Pisacane
- Confermato Romano dall'inizio dopo il super gol di Parma, a centrocampo insieme a Winks e Fazzini
- Dietro l'unica punta Mendy ci sono Adopo e Maldini
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu
- Ancora panchina per John Stones, Chivu conferma il terzetto difensivo ormai diventato titolare con Bisseck, Akanji e Bastoni
- Conferma per Diouf sulla destra con Dimarco a sinistra
- Coppia d'attacco ancora formata da Pio Esposito e Lautaro