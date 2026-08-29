Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Monza alla prima, l'Inter fa visita al Cagliari di Pisacane. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW domenica 30 agosto alle 20.45. Ancora fuori Stones, con la difesa Bisseck-Akanji-Bastoni confermata dall'inizio. Sulla destra ci sarà ancora Diouf. Pisacane con Adopo e Maldini dietro Mendy

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI