Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi per non perderti le news su trattative e indiscrezioni riguardanti il Milan raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Omari Hutchinson sta svolgendo le visite mediche, poi firmerà il contratto
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in evidenza
Calciomercato Milan, le news di oggi
- Hutchinson è arrivato per le visite mediche
- E Fofana verso la cessione al Lione
- Gimenez al Porto: c'è l'ok dei rossoneri
- Intanto Leao è in Turchia: "Al Milan mi sono sentito a casa"
- Il tabellone del mercato del Milan
Ex Milan, Kessie torna in Italia: i numeri in rossonero
Franck Kessie torna in Italia. E torna dove tutto è cominciato, all'Atalanta. Con la Dea si era messo in mostra in Serie A nella stagione 2016/2017, una stagione da 7 gol e 4 assist che gli è valsa la chiamata del Milan. I rossoneri lo pagano 28 milioni nell'estate 2017 e con la maglia del Milan colleziona 223 presenze, 37 gol e 16 assist in cinque stagioni in cui vince anche uno scudetto da protagonista. Poi il Barcellona e l'Arabia, adesso il ritorno in Serie A con l'Atalanta
Kessié, la sorpresa in un blitz alla fine del giro del mondoVai al contenuto
Non solo Leao: tutte le cessioni del Milan
Tanti acquisti ma anche tante cessioni per il nuovo Milan targato Cardinale-Amorim. Ismael Bennacer ha risolto il suo contratto con il club mentre Andrej Kostic è stato mandato in prestito allo Sparta Rotterdam. Dei giocatori fuori dal progetto, Nkunku è tornato al Lipsia, Odogu in prestito al Tolosa e Fofana è in via di definizione al Lione. Le altre due cessioni ufficiali riguardano Samuele Ricci che si trasferisce in prestito al Como e Rafael Leao al Galatasaray
Milan, Amorim: "Siamo lontani dall'essere fortissimi, c'è ancora lavoro da fare"
Ruben Amorim ha commentato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia in campionato. "C'è del lavoro da fare", in campo o sul mercato?
Fuori dal progetto Milan: ceduti (o quasi) tutti tranne uno
Ruben Amorim ha deciso: quattro giocatori del Milan fuori dal suo progetto, Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku. Già due le cessioni ufficiali (Nkunku è tornato al Lipsia e Odogu in prestito al Tolosa), Fofana è in via di definizione al Lione, mentre Fikayo Tomori ancora non ha trovato una squadra. Per il difensore inglese si sta cercando di trovare una sistemazione in queste ultime ore ma non sarà facile
I numeri di Leao con il Milan
Sette anni in rossonero per Rafael Leao, croce e delizia per i tifosi del Milan con il culmine dello scudetto 2022 e qualche lampo nella stagione successiva. In totale sono 291 le presenze di Rafa tra tutte le competizioni, 80 gol e 65 assist. Adesso la nuova avventura al Galatasaray
Milan, accordo con il Lione per la cessione di Fofana: i dettagli
Il Milan ha trovato l'accordo con il Lione per la cessione di Youssouf Fofana: nel VIDEO tutti i dettagli
E gli acquisti più costosi? In questa sessione il primo e il terzo della storia
Gonçalo Ramos e Diego Moreira si piazzano rispettivamente al primo e al terzo posto degli acquisti più onerosi della storia del Milan. Anche Mario Gila, tra i nuovi, in classifica. Li ricordi tutti?
Milan, gli acquisti più costosi di sempre: Diego Moreira sul podioVai al contenuto
Chi ha speso di più sul mercato: Milan 9°
Saldo totale di -116,35 milioni di euro per i rossoneri tra acquisti e cessioni. La classifica:
Chi ha speso di più finora sul mercato: Tottenham 2°Vai al contenuto
Leao-Milan, i retroscena di un addio tormentato
Un divorzio che si stava materializzando da tre mesi ma che ha vissuto tappe concitatissime nelle ultime ore. Come l'ha spuntata il Galatasaray sull'Aston Villa: la storia dell'addio di Leao tra messaggi su Whatsapp e rilanci impossibili
I retroscena di un addio tormentatoVai al contenuto
Leao è in Turchia: "Al Milan mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi"
Rafael Leao è pronto a iniziare una nuova avventura al Galatasaray dopo 7 anni di Milan: "Volevo ringraziare tutti i tifosi, mi sarebbe piaciuto salutarli per l'ultima volta sul campo di San Siro ma non è stato possibile. A Milano mi sono sempre sentito a casa"
Leao: 'Al Milan mi sono sempre sentito a casa, ringrazio i tifosi'Vai al contenuto
Gimenez al Porto: c'è l'ok del Milan
Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santiago Gimenez al Porto. I due club stanno limando i dettagli finali e poi l'attaccante messicano lascerà l'Italia per trasferirsi in Portogallo
Santiago Gimenez al Porto: c'è l'ok del MilanVai al contenuto
Fofana verso il Lione: trattativa in definizione
Youssouf Fofana si prepara a lasciare il Milan: il francese è uno dei nomi fuori dal progetto di Amorim. Oltre al Galatasaray, che ha ufficializzato Leao, su Fofana c'è il Lione di Fonseca. La trattativa è in definizione tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto
Hutchinson sostituirà Leao (al Galatasaray): gli altri ex Serie A in Turchia
È la Super Lig, ma sembra (ancora) la Serie A. Ufficiale Leao al Galatasaray che segue gli arrivi di Vlahovic e Lukaku rispettivamente al Besiktas (che ha annunciato anche Miretti) e al Fenerbahce. Ve li ricordate tutti?
La Super Lig sembra (ancora) la Serie AVai al contenuto
Chi è Omari Hutchinson
Classe 2003 di nazionale inglese (con origini giamaicane), ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Arsenal prima di passare al Chelsea. L'esordio in Premier League con i Blues arriva nella stagione 2022/23 contro il Manchester City, per poi esser girato in prestito l'anno successivo all'Ipswich. Ed è lì che si mette in mostra, tanto da attirare l'attenzione del Nottingham che la scorsa estate lo preleva per 40 milioni. Mancino di piede, può ricoprire tutti i ruoli dietro la punta grazie alla sua rapidità e alla capacità di saltare l'uomo.
Hutchinson arrivato per le visite mediche
Il nuovo acquisto del Milan è arrivato in mattinata presso la clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche. In giornata è previsto tutto l'iter prima della firma sul contratto e dell'ufficialità
Milan, l'arrivo di Hutchinson a Linate. VIDEO
Omari Hutchinson è arrivato a Milano: il classe 2003 è atterrato all'aeroporto di Linate nella serata di domenica 30 agosto e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con il Milan. Arriva dal Nottingham Forest in prestito oneroso a 3.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 50, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni