Franck Kessie torna in Italia. E torna dove tutto è cominciato, all'Atalanta. Con la Dea si era messo in mostra in Serie A nella stagione 2016/2017, una stagione da 7 gol e 4 assist che gli è valsa la chiamata del Milan. I rossoneri lo pagano 28 milioni nell'estate 2017 e con la maglia del Milan colleziona 223 presenze, 37 gol e 16 assist in cinque stagioni in cui vince anche uno scudetto da protagonista. Poi il Barcellona e l'Arabia, adesso il ritorno in Serie A con l'Atalanta