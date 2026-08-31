Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato Milan, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi per non perderti le news su trattative e indiscrezioni riguardanti il Milan raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Omari Hutchinson sta svolgendo le visite mediche, poi firmerà il contratto

MERCATO LIVE: JUVEINTERROMAALTRE NEWS

in evidenza

Calciomercato Milan, le news di oggi

  • Hutchinson è arrivato per le visite mediche
  • E Fofana verso la cessione al Lione
  • Gimenez al Porto: c'è l'ok dei rossoneri
  • Intanto Leao è in Turchia: "Al Milan mi sono sentito a casa"
  • Il tabellone del mercato del Milan
LIVE

Ex Milan, Kessie torna in Italia: i numeri in rossonero

Franck Kessie torna in Italia. E torna dove tutto è cominciato, all'Atalanta. Con la Dea si era messo in mostra in Serie A nella stagione 2016/2017, una stagione da 7 gol e 4 assist che gli è valsa la chiamata del Milan. I rossoneri lo pagano 28 milioni nell'estate 2017 e con la maglia del Milan colleziona 223 presenze, 37 gol e 16 assist in cinque stagioni in cui vince anche uno scudetto da protagonista. Poi il Barcellona e l'Arabia, adesso il ritorno in Serie A con l'Atalanta

Kessié, la sorpresa in un blitz alla fine del giro del mondo

Kessié, la sorpresa in un blitz alla fine del giro del mondo

Vai al contenuto

Non solo Leao: tutte le cessioni del Milan

Tanti acquisti ma anche tante cessioni per il nuovo Milan targato Cardinale-Amorim. Ismael Bennacer ha risolto il suo contratto con il club mentre Andrej Kostic è stato mandato in prestito allo Sparta Rotterdam. Dei giocatori fuori dal progetto, Nkunku è tornato al Lipsia, Odogu in prestito al Tolosa e Fofana è in via di definizione al Lione. Le altre due cessioni ufficiali riguardano Samuele Ricci che si trasferisce in prestito al Como e Rafael Leao al Galatasaray

Milan, Amorim: "Siamo lontani dall'essere fortissimi, c'è ancora lavoro da fare"

Ruben Amorim ha commentato così in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia in campionato. "C'è del lavoro da fare", in campo o sul mercato?

Fuori dal progetto Milan: ceduti (o quasi) tutti tranne uno

Ruben Amorim ha deciso: quattro giocatori del Milan fuori dal suo progetto, Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku. Già due le cessioni ufficiali (Nkunku è tornato al Lipsia e Odogu in prestito al Tolosa), Fofana è in via di definizione al Lione, mentre Fikayo Tomori ancora non ha trovato una squadra. Per il difensore inglese si sta cercando di trovare una sistemazione in queste ultime ore ma non sarà facile

I numeri di Leao con il Milan

Sette anni in rossonero per Rafael Leao, croce e delizia per i tifosi del Milan con il culmine dello scudetto 2022 e qualche lampo nella stagione successiva. In totale sono 291 le presenze di Rafa tra tutte le competizioni, 80 gol e 65 assist. Adesso la nuova avventura al Galatasaray

Milan, accordo con il Lione per la cessione di Fofana: i dettagli

Il Milan ha trovato l'accordo con il Lione per la cessione di Youssouf Fofana: nel VIDEO tutti i dettagli

E gli acquisti più costosi? In questa sessione il primo e il terzo della storia

Gonçalo Ramos e Diego Moreira si piazzano rispettivamente al primo e al terzo posto degli acquisti più onerosi della storia del Milan. Anche Mario Gila, tra i nuovi, in classifica. Li ricordi tutti?

Milan, gli acquisti più costosi di sempre: Diego Moreira sul podio

Milan, gli acquisti più costosi di sempre: Diego Moreira sul podio

Vai al contenuto

Chi ha speso di più sul mercato: Milan 9°

Saldo totale di -116,35 milioni di euro per i rossoneri tra acquisti e cessioni. La classifica:

Chi ha speso di più finora sul mercato: Tottenham 2°

Chi ha speso di più finora sul mercato: Tottenham 2°

Vai al contenuto

Leao-Milan, i retroscena di un addio tormentato

Un divorzio che si stava materializzando da tre mesi ma che ha vissuto tappe concitatissime nelle ultime ore. Come l'ha spuntata il Galatasaray sull'Aston Villa: la storia dell'addio di Leao tra messaggi su Whatsapp e rilanci impossibili

I retroscena di un addio tormentato

I retroscena di un addio tormentato

Vai al contenuto

Leao è in Turchia: "Al Milan mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi"

Rafael Leao è pronto a iniziare una nuova avventura al Galatasaray dopo 7 anni di Milan: "Volevo ringraziare tutti i tifosi, mi sarebbe piaciuto salutarli per l'ultima volta sul campo di San Siro ma non è stato possibile. A Milano mi sono sempre sentito a casa"

Leao: 'Al Milan mi sono sempre sentito a casa, ringrazio i tifosi'

Leao: 'Al Milan mi sono sempre sentito a casa, ringrazio i tifosi'

Vai al contenuto

Gimenez al Porto: c'è l'ok del Milan

Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santiago Gimenez al Porto. I due club stanno limando i dettagli finali e poi l'attaccante messicano lascerà l'Italia per trasferirsi in Portogallo

Santiago Gimenez al Porto: c'è l'ok del Milan

Santiago Gimenez al Porto: c'è l'ok del Milan

Vai al contenuto

Fofana verso il Lione: trattativa in definizione

Youssouf Fofana si prepara a lasciare il Milan: il francese è uno dei nomi fuori dal progetto di Amorim. Oltre al Galatasaray, che ha ufficializzato Leao, su Fofana c'è il Lione di Fonseca. La trattativa è in definizione tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Hutchinson sostituirà Leao (al Galatasaray): gli altri ex Serie A in Turchia

È la Super Lig, ma sembra (ancora) la Serie A. Ufficiale Leao al Galatasaray che segue gli arrivi di Vlahovic e Lukaku rispettivamente al Besiktas (che ha annunciato anche Miretti) e al Fenerbahce. Ve li ricordate tutti?

La Super Lig sembra (ancora) la Serie A

La Super Lig sembra (ancora) la Serie A

Vai al contenuto

Chi è Omari Hutchinson

Classe 2003 di nazionale inglese (con origini giamaicane), ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Arsenal prima di passare al Chelsea. L'esordio in Premier League con i Blues arriva nella stagione 2022/23 contro il Manchester City, per poi esser girato in prestito l'anno successivo all'Ipswich. Ed è lì che si mette in mostra, tanto da attirare l'attenzione del Nottingham che la scorsa estate lo preleva per 40 milioni. Mancino di piede, può ricoprire tutti i ruoli dietro la punta grazie alla sua rapidità e alla capacità di saltare l'uomo.

Hutchinson arrivato per le visite mediche

Il nuovo acquisto del Milan è arrivato in mattinata presso la clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche. In giornata è previsto tutto l'iter prima della firma sul contratto e dell'ufficialità

Milan, l'arrivo di Hutchinson a Linate. VIDEO

Omari Hutchinson è arrivato a Milano: il classe 2003 è atterrato all'aeroporto di Linate nella serata di domenica 30 agosto e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con il Milan. Arriva dal Nottingham Forest in prestito oneroso a 3.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 50, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Calciomercato: Altre Notizie

In arrivo Pape Sarr: il giocatore atteso a Torino

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi...

Robinio Vaz all'Hull City, Roma a caccia di un'ala

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi...

Milan: visite in corso per Hutchinson, poi firma

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. Segui il nostro liveblog di oggi...

Inter vigile in caso di occasioni di mercato

live Calciomercato

Ultime ore di calciomercato per chiudere gli ultimi acquisti. L'Inter ha già chiuso diversi colpi...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

E' stata una notte di trattative intensissime e ci aspetta un penultimo giorno di calciomercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE