Intervento riuscito al quinto metatarso del piede sinistro per Kenan Yildiz, che tornerà a disposizione della Juventus dopo la sosta di novembre. Il club bianconero ha comunicato anche l'esito degli esami di Jeff Ekhator, che ha subito una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tempi di recupero stimati in 30/40 giorni

Brutte notizie per la Juventus e Kenan Yildiz , che dopo l'infortunio al quinto metatarso del piede sinistro subito contro il Frosinone è stato costretto a operarsi. I tempi di recupero del fantasista turco saranno molto lunghi: il suo rientro è previsto dopo la sosta di novembre . L'esito degli esami di Jeff Ekhator , invece, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso , che lo terrà lontano dal terreno di gioco per circa 30/40 giorni .

Il comunicato della Juventus

Ecco il comunicato bianconero: "Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero".