Kenan Yildiz dovrà fermarsi per circa tre mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime quattro giornate di Europa League. Di seguito tutte le partite in cui Spalletti dovrà fare a meno del turco

AVVERSARIE JUVE IN EUROPA LEAGUE