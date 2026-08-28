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Juve, infortunio Yildiz: quali partite salta tra Serie A ed Europa League

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Kenan Yildiz dovrà fermarsi per circa tre mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime quattro giornate di Europa League. Di seguito tutte le partite in cui Spalletti dovrà fare a meno del turco

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