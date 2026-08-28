Juve, infortunio Yildiz: quali partite salta tra Serie A ed Europa League
Kenan Yildiz dovrà fermarsi per circa tre mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime quattro giornate di Europa League. Di seguito tutte le partite in cui Spalletti dovrà fare a meno del turco
- Dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone, Juventus e Yildiz hanno deciso di procedere con l'intervento chirurgico, previsto a inizio settimana
- I tempi di recupero sono stimati in due mesi e mezzo-tre mesi: l'obiettivo è riavere il numero 10 dopo la sosta per le Nazionali di novembre, prevista dopo l'11^ giornata di Serie A. Nel frattempo Yildiz salterà anche le prime quattro giornate della fase campionato di Europa League
- 29 agosto, ore 20.45
- 6 settembre, ore 20.45
- 16/17 settembre
- 15 ottobre
- Weekend del 17-18 ottobre
- 22 ottobre