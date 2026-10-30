Inaugurato nell’aprile 2019, il Tottenham Hotspur Stadium ha sostituito lo storico White Hart Lane portando la capienza da circa 36.000 spettatori a 62.850. In questo caso specifico, però, il confronto tra l'ultimo anno nel vecchio impianto e il primo in quello nuovo non può essere preso a esempio, dato che si trattò della stagione segnata dall'emergenza Covid (all'epoca il neonato impianto fu anche messo a disposizione dal club diventando un enorme presidio medico per la somministrazione dei vaccini). Eppure, se nel 2016/17 il Tottenham che giocava a White Hart Lane fatturava 306,3 milioni di sterline, nel 2019/20 (stagione del Covid) saliva a 402,4 milioni, unico club tra i top10 europei ad aumentare i ricavi da matchday in quel campionato (giocando 5 delle 19 gare casalinghe a porte chiuse).



Ma, come detto, i ricavi dal “botteghino” sono spesso solo una piccola voce nel fatturato. Il nuovo stadio degli Spurs infatti è uno dei più polifunzionali d’Europa, concepito per poter ospitare anche partite NFL, concerti ed eventi sportivi vari. E stando ai bilanci ufficiali pubblicati dal club, la crescita degli introiti è esponenziale negli anni. Se nella stagione 2021/22 gli incassi da partite erano di 106 milioni di sterline e i ricavi commerciali (comprendenti anche altri eventi e attività organizzati allo stadio) di 183,5 milioni, nel bilancio 2024/25 si è saliti rispettivamente a 126,5 e 277,1 milioni di sterline per le due voci.