Nuovi stadi e il loro impatto economico sui club: i precedenti in Europail confronto
Introduzione
Quanto si può guadagnare da un nuovo stadio? Le esperienze (e i precedenti) di alcune big del calcio europeo dimostrano come un enorme investimento sul nuovo impianto si sia trasformato (spesso in tempi brevissimi) in un’importante fonte di guadagno. È il caso dell’Arsenal dopo l’addio a Highbury, dell’Atletico Madrid con il nuovo Wanda Metropolitano, del Tottenham più forte anche del Covid, del Real Madrid (che ha “soltanto” ristrutturato il Bernabeu), ma anche della Juventus, restando in Italia. Ecco come il fatturato di questi club è cresciuto e quale potrebbe essere l’impatto economico del “Generali Stadium” sui bilanci di Inter e Milan.
Quello che devi sapere
Club ricchi diventati… ancora più ricchi
Con la presentazione del progetto del nuovo “Generali Stadium” (e l’addio al vecchio San Siro), Inter e Milan “entrano in Europa”. Seguono cioè l’esempio di alcune delle più grandi (e ricche) squadre del continente, che dalla costruzione di un nuovo impianto hanno ricavato una nuova e sostanziosa forma di guadagno. La premessa è d’obbligo: parliamo di club che godevano già di fatturati importanti, eppure l’investimento sul nuovo stadio ha portato in alcuni casi anche al raddoppio delle cifre. Un nuovo stadio ha portato con sé tutta una serie di vantaggi (e guadagni) correlati, con la partita che è diventata solo parte dell’esperienza da regalare al tifoso.
Arsenal: "Emirates" e l’importanza dei ricavi legati allo stadio
Nel 2006 l’Arsenal ha abbandonato, con qualche lacrima da parte dei tifosi, Highbury (un impianto da circa 38.000 posti), per trasferirsi all’Emirates (oltre 60.000). I benefici economici sono stati immediati, a partire dai 90 milioni di sterline per 15 anni garantiti dall’accordo con Emirates per naming rights e sponsorizzazione della maglia. Ma c’è di più. Stando ai dati riportati da Deloitte e ai bilanci resi noti dall’Arsenal, solo nella prima stagione nel nuovo stadio (la 2006/07), il fatturato complessivo del club è cresciuto del 46,4% e gli incassi da stadio del 105,4% (raddoppiati in una sola stagione). Gli incassi da stadio (che oltre alla semplice “biglietteria” comprendono voci come l’hospitality, con tutti i suoi pacchetti premium, le aree e le esperienze esclusive, ma anche i servizi durante le partite e le attività commerciali collegate) sono diventati la principale fonte di ricavi del club, rappresentando il 51% del totale. Il modello Arsenal, insomma, dimostra quanto contino le attività legate al matchday.
Ricavi da stadio:
- Highbury (2005/06): 44,1 mln di sterline
- Emirates (2006707): 90,6 mln di sterline
- +105,4% in un anno
Atletico Madrid: fatturato cresciuto... anche uscendo dalla Champions
Nel 2017 l’Atletico ha lasciato il Vicente Calderón per trasferirsi al nuovo stadio, il Wanda Metropolitano. La capienza è passata da circa 54.000 ai 70.000 spettatori di oggi. La stagione 2017/18 è stata la prima nel nuovo impianto e questi sono forse i dati più interessanti. Secondo quanto riportato da Deloitte nel suo report del 2019, infatti, il fatturato complessivo dell’Atletico Madrid è passato da 272,5 (ultima stagione nel “vecchio” stadio) a 304,4 milioni di euro (prima stagione nel nuovo). Gli incassi da stadio sono cresciuti di 15,8 milioni di euro (+39%), i ricavi commerciali di 18,9 milioni (+27%), il fatturato totale dell’11,7%: nel primo anno, ribadiamo. Una stagione in cui l’Atletico uscì persino dalla Champions nella fase a gironi…
Fatturato:
- Atletico al Vicente Calderon (2016/17): 272,5 mln di euro
- Atletico al Wanda Metropolitano (2017/18): 304,4 mln di euro
- +11,7% nel primo anno
Il Tottenham Hotspur Stadium più forte anche del Covid
Inaugurato nell’aprile 2019, il Tottenham Hotspur Stadium ha sostituito lo storico White Hart Lane portando la capienza da circa 36.000 spettatori a 62.850. In questo caso specifico, però, il confronto tra l'ultimo anno nel vecchio impianto e il primo in quello nuovo non può essere preso a esempio, dato che si trattò della stagione segnata dall'emergenza Covid (all'epoca il neonato impianto fu anche messo a disposizione dal club diventando un enorme presidio medico per la somministrazione dei vaccini). Eppure, se nel 2016/17 il Tottenham che giocava a White Hart Lane fatturava 306,3 milioni di sterline, nel 2019/20 (stagione del Covid) saliva a 402,4 milioni, unico club tra i top10 europei ad aumentare i ricavi da matchday in quel campionato (giocando 5 delle 19 gare casalinghe a porte chiuse).
Ma, come detto, i ricavi dal “botteghino” sono spesso solo una piccola voce nel fatturato. Il nuovo stadio degli Spurs infatti è uno dei più polifunzionali d’Europa, concepito per poter ospitare anche partite NFL, concerti ed eventi sportivi vari. E stando ai bilanci ufficiali pubblicati dal club, la crescita degli introiti è esponenziale negli anni. Se nella stagione 2021/22 gli incassi da partite erano di 106 milioni di sterline e i ricavi commerciali (comprendenti anche altri eventi e attività organizzati allo stadio) di 183,5 milioni, nel bilancio 2024/25 si è saliti rispettivamente a 126,5 e 277,1 milioni di sterline per le due voci.
Il Real e il Bernabeu ristrutturato: rientro immediato nelle spese
Il Real Madrid non ha costruito un nuovo stadio ma ha deciso di rinnovare il Bernabeu, con una ristrutturazione radicale iniziata nel 2019 che lo ha reso multifunzionale e altamente tecnologico, facendone una “macchina da ricavi” per tutto l’anno. Stando ai dati pubblicati dal club nel luglio 2026, il fatturato complessivo (che nel 2018/19 era già rilevante: 757 mln di euro) è aumentato del 61%, più che raddoppiato rispetto alla stagione precedente alla ristrutturazione dello stadio. Incredibile l’aumento in percentuale dei ricavi da stadio (come si diceva: biglietti e attività connesse nel giorno della partita): +107%. La ristrutturazione ha richiesto un investimento di circa 1,408 miliardi di euro ma già nel 2023/24, nonostante lo stadio non fosse ancora pienamente operativo, il Real ha superato per la prima volta il miliardo di ricavi. Rientrando praticamente subito dalla spesa.
Fatturato:
- Real al Bernabeu 2018/19: 757 mln di euro
- Real al Bernabeu 2025/26: 1.221,3 mln di euro
- +61,2%
Il circolo virtuoso di Anfield
Come fatto dal Real, il Liverpool non ha costruito uno stadio nuovo, ma ha ampliato progressivamente Anfield con l’inaugurazione della nuova Main Stand (nel 2016) e il completamento della nuova Anfield Road Stand (nel 2023). Nel 2014/15, prima dell’ampliamento della Main Stand, il Liverpool registrava un fatturato di 297,9 milioni di sterline (con ricavi da stadio per 59 milioni). Nel bilancio 2024/25 (la prima stagione con la nuova Anfield Road Stand) il fatturato è stato di 703 milioni di sterline con ricavi da stadio per 116 milioni.
2014/15
- Fatturato: 297,9 mln
- Ricavi da stadio: 59 mln
2024/25
- Fatturato: 703 mln (+136%)
- Ricavi da stadio: 116 mln (+96,6%)
Va detto che la crescita nel confronto decennale (che in questo caso aiuta a capire come le cose possano cambiare nel lungo periodo) è figlia anche dei risultati sportivi, migliorati decisamente nel periodo. Ma potrebbe anche trattarsi di un caso in cui causa ed effetto sono strettamente legati: uno stadio nuovo potrebbe anche contribuire ad avere risultati migliori, che a loro volta avvicinano di più i tifosi… allo stadio nuovo.
In Italia: il precedente della Juventus
La Juventus è probabilmente il precedente italiano più interessante per Inter e Milan. Un dato secco: dopo l’inaugurazione dello Juventus Stadium nel settembre 2011, i ricavi da stadio per i bianconeri (dati Deloitte) sono passati in una sola stagione da 11,6 a 31,8 milioni di euro, incremento di 20,2 milioni pari al 174%. Restando alla crescita legata agli spettatori, lo Stadium (con una capienza di circa 41.000 posti) ha cambiato il rapporto tra il club e il suo pubblico con una media di presenze a partita salita del 63% e un ricavo medio per partita passato da circa 400.000 a 1,4 milioni di euro.
Ricavi da stadio
- Juventus 2010/11 (Stadio Olimpico): 11,6 mln
- Juventus 2011/12 (Juventus Stadium): 31,8 mln
E Inter e Milan?
Nel caso delle due milanesi possiamo solo partire dai dati in nostro possesso attualmente, relativi agli introiti generati grazie a San Siro. Per poi addentrarci nel campo delle ipotesi. I bilanci più recenti, relativi alla stagione 2025/26, indicano:
- fatturato Inter 2025/26: 518 mln
- fatturato Milan 2025/26: 464,6 mln
Intanto, una prima fetta aggiuntiva sarà assicurata dai ricavi dal naming rights (secondo Il Sole24Ore, 650 milioni per 25 anni da Generali a Inter e Milan: 13 milioni a stagione per ogni club); ma ci si attende anche un incremento dei ricavi dalle attività connesse alle partite (con il "Generali" che assicurerà la possibilità di esperienze esclusive per i tifosi ad oggi non previste), da musei e attività commerciali nell’area, da eventuali eventi extra calcio che il nuovo stadio potrà ospitare (tutti ricavi che adesso andranno nelle casse dei due club proprietari dell’impianto).