Dopo la rocambolesca eliminazione dalla Coppa Italia, gli emiliani vogliono rifarsi all'esordio in campionato. Al Dall'Ara il Bologna affronta la neopromossa Salernitana. Debutto dal primo minuto per Arnautovic, supportato alle spalle dal tridente Orsolini-Soriano-Barrow. Castori sceglie Jaroszynski nel terzetto difensivo, mentre in avanti c'è la coppia Djuric-Bonazzoli. Diretta su Sky Calcio 202. In streaming su Sky Go e NOW TV

UDINESE-JUVE LIVE