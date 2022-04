Probabili formazioni di Juventus Inter

Inzaghi ritrova Brozovic e De Vrij, ma l'olandese partirà dalla panchina. A destra ci sarà Darmian al posto di Dumfries. Tra i bianconeri giocherà dal 1' Paulo Dybala, mentre a centrocampo torna titolare Zakaria dopo l'infortunio. Le probabili formazioni del big match della 31^giornata di Serie A Condividi

Il big match di giornata sarà il derby d'Italia tra Juventus e Inter, fondamentale per entrambe le squadre. La squadra di Allegri cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato per continuare la rincorsa e sorpassare proprio l'Inter mentre i nerazzurri vogliono i tre punti dopo due pareggi consecutivi per rimanere vicina a Napoli e Milan nella lotta scudetto. Calcio d'inizio oggi alle ore 20:45 allo Juventus Stadium.

Inter, torna Brozovic. Panchina per De Vrij leggi anche Tifosi in delirio ad Appiano: la carica pre Juve Due cambi per Simone Inzaghi rispetto all'ultima partita contro la Fiorentina. Ha recuperato dall'infortunio Marcelo Brozovic e riprende posto a centrocampo, con Barella e Calhanoglu ai lati. L'altra novità riguarda la fascia destra: torna titolare Darmian al posto di Dumfries, mentre a sinistra ci sarà ancora Ivan Perisic. Solo panchina per Stefan De Vrij, che non ha ancora pienamente recuperato: al suo posto giocherà D'Ambrosio sul centro-destra, con Skriniar centrale e Bastoni a sinistra. In avanti confermati Dzeko e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Juventus, dal 1' Dybala e Zakaria leggi anche Allegri: "Dybala gioca. Vogliamo battere l'Inter" Sarà una Juve offensiva quella di Max Allegri, intenzionato a partire con un 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Morata dietro a Dusan Vlahovic. L'altra novità riguarda Zakaria, che torna dall'infortunio procuratosi contro l'Empoli e giocherà dall'inizio in mediana accanto a Locatelli, con Arthur che partirà dalla panchina. In difesa confermati De Ligt e Chiellini come coppia centrale, a destra ci sarà Danilo, mentre a sinistra torna titolare Alex Sandro.