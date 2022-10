Continua a dare segnali di crescita la Juventus che dopo la vittoria nel derby guadagna altri tre punti per risalire la classifica. Allo Stadium l'Empoli viene sconfitto 4-0. Juve cinica: Kean sblocca il match nel primo tempo. Nella ripresa raddoppia McKennie di testa. Allo stesso Kean viene annullato un gol per fuorigioco, ma è Rabiot a chiudere la gara con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Ancora Rabiot firma il 4-0. I bianconeri accorciano momentaneamente in classifica