Un successo in rimonta per credere nella salvezza. Il Cagliari batte il Lecce 4-1 dopo essere andato sotto a una manciata di minuti dalla fine del primo tempo con il gol di Pierotti. Nella ripresa, i sardi accelerano, Gaetano entra e segna il gol dell’1-1. Dopo 5’ gara ribaltata: Luperto fa 2-1. Rebic commette una scorrettezza ai danni di Mina e viene espulso. Con l’uomo in più il Cagliari domina: arriva il 3-1 firmato da Zortea. Obert la chiude sul 4-1. Cagliari a 21 punti, Lecce a 20

