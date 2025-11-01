Dopo 9 giornate di Serie A è Hakan Calhanoglu il capocannoniere del campionato. Il turco, così come Orsolini, ha realizzato 5 gol pur giocando in un ruolo più arretrato rispetto a quello ricoperto dall'esterno offensivo del Bologna. Ma dove può arrivare il numero 20 dell'Inter? E chi sono i centrocampisti che hanno segnato di più in una singola stagione nel campionato italiano? Di seguito la classifica nell'era dei tre punti (dati Opta)
- Gol: 11
- Squadra: Roma
- Stagione: 2016/17
- Gol: 11
- Squadra: Udinese
- Stagione: 2008/09
- Gol: 11
- Squadra: Napoli
- Stagione: 2010/11
- Gol: 11
- Squadra: Juventus
- Stagione: 2013/14
- Gol: 11
- Squadra: Novara
- Stagione: 2011/12
- Gol: 11
- Squadra: Lazio
- Stagione: 2012/13
- Gol: 11
- Squadra: Lazio
- Stagione: 2021/22
- Gol: 11
- Squadra: Verona
- Stagione: 2021/22
- Gol: 11
- Squadra: Napoli
- Stagione: 2012/13
- Gol: 11
- Squadra: Lazio
- Stagione: 2010/11
- Gol: 12
- Squadra: Lazio
- Stagione: 2017/18
- Gol: 12
- Squadra: Lazio
- Stagione: 2013/14
- Gol: 12
- Squadra: Napoli
- Stagione: 2024/25
- Gol: 12
- Squadra: Napoli
- Stagione: 2016/17
- Gol: 12
- Squadra: Atalanta
- Stagione: 2023/24
- Gol: 12
- Squadra: Napoli
- Stagione: 2009/10
- Gol: 13
- Squadra: Inter
- Stagione: 2023/24
- Gol: 13
- Squadra: Roma
- Stagione: 2020/21
- Gol: 13
- Squadra: Milan
- Stagione: 2020/21
- Gol: 13
- Squadra: Atalanta
- Stagione: 2021/22