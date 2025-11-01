Dopo 9 giornate di Serie A è Hakan Calhanoglu il capocannoniere del campionato. Il turco, così come Orsolini, ha realizzato 5 gol pur giocando in un ruolo più arretrato rispetto a quello ricoperto dall'esterno offensivo del Bologna. Ma dove può arrivare il numero 20 dell'Inter? E chi sono i centrocampisti che hanno segnato di più in una singola stagione nel campionato italiano? Di seguito la classifica nell'era dei tre punti (dati Opta)