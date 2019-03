BRESCIA-CITTADELLA 0-1

Inevitabilmente fa rumore lo scivolone del Brescia capolista, reduce da 13 gare utili di fila e mai sconfitto al Rigamonti in stagione. A spezzare l'imbattibilità casalinga di Corini provvede il Cittadella di Venturato, vittorioso grazie al gol in avvio di Finotto. I veneti tornano in zona playoff (36 punti) dopo il colpo in trasferta, si ferma la regina della Serie B che tuttavia difende la propria leadership (47 punti) in attesa degli impegni di Benevento, Palermo e Pescara