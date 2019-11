Serie B, Var a disposizione dell'arbitro dal prossimo campionato 2020-2021

La Lega di Serie B ha ufficializzato un'importante novità: "Nella regular season della prossima stagione verrà inserito l'utilizzo del Var, uno strumento che garantirà maggiore prestigio al campionato". La tecnologia a supporto degli arbitri verrà sperimentata già nella stagione in corso per formare i direttori di gara

In una giornata caratterizzata dall'incontro tra il designatore arbitrale Nicola Rizzoli e gli allenatori di Serie A a Roma, arriva un'altra importante notizia per i direttori di gara. Dalla prossima stagione sarà infatti ufficiale l'utilizzo del Var anche in Serie B. Dopo tre anni dall'ingresso della tecnologia a supporto degli arbitri nella massima serie, anche la B si adegua a un'innovazione che ormai si sta sviluppando in tutti i maggiori campionati europei.

La Lega di Serie B ha dato questo importante annuncio tramite i propri profili social, non nascondendo l'entusiasmo per il risultato raggiunto: "La Serie B accresce il suo valore introducendo il VAR! Nel corso di questa stagione si svolgerà la fase di test che vedrà dai playoff/playout 19/20 e nella regular season delle successive, l'utilizzo dello strumento che garantirà un maggiore prestigio al campionato cadetto". La decisione è stata approvata quest'oggi a Milano, durante l'assemblea della Lega di B. Grande soddisfazione per il presidente Mauro Balata, che aveva fatto dell'introduzione del Var uno dei punti chiave del suo mandato.

Come spiegato nel comunicato, ci sarà prima una fase sperimentale che si svolgerà già durante la stagione in corso, per permettere agli arbitri di entrare in contatto con il nuovo strumento. Tecnologia che diventerà effettiva a partire da playoff e playout di questa stagione. Dall'anno prossimo anche i tifosi di B, dovranno abituarsi al celebre gesto con le mani degli arbitri che ha reso celebre il Var in tutto il mondo. Una stagione rivoluzionaria, quella che attende la prossima Serie B.