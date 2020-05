AIC e ripartenza Serie B: il comunicato

"Criticità su protocollo, contratti, orari e Licenze Nazionali". Questi i punti chiave dell'ultimo comunicato diffuso dall'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, dopo una videochiamata tra i rappresentanti delle squadre di Serie B per aggiornarsi in vista della possibile ripresa della stagione 2019-2020. Punti critici sui cui porre "massima attenzione", visto che "la condivisa soddisfazione di poter tornare in campo si scontra con le molte perplessità riguardanti alcuni aspetti che potrebbero seriamente compromettere la regolarità di questo finale di stagione". Il comunicato va dal "rispetto delle condizioni di sicurezza" all'esistenza "di molteplici posizioni contrattuali in scadenza al 30 giugno 2020", passando per la necessità di orari "consoni al periodo estivo".

Il comunicato integrale

"Nella giornata di oggi (sabato 30 maggio, ndr) si è tenuta una videochiamata tra i rappresentanti delle squadre di Serie B per aggiornarsi in vista della possibile ripresa della stagione 2019-2020 - recita il comunicato ufficiale dell'AIC -. Sono stati analizzati gli attuali punti critici, sui quali porre la massima attenzione. La condivisa soddisfazione di poter tornare in campo si scontra, infatti, con le molte perplessità riguardanti alcuni aspetti che potrebbero seriamente compromettere la regolarità di questo finale di stagione. Il protocollo attualmente vigente, come già sottolineato per le altre categorie professionistiche, necessita al più presto di un ente terzo che, insieme alla Procura Federale già attiva, vigili sul comune rispetto delle condizioni di sicurezza, sulle tempistiche e sulla regolarità di effettuazione dei test medici, oltre che sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

È forte, inoltre, la preoccupazione per l’esistenza di molteplici posizioni contrattuali in scadenza al 30/06/2020; la diversa gestione di tali contratti potrebbe alterare sostanzialmente la competitività di alcune squadre e la regolarità del campionato. La mancanza di una linea comune e condivisa sulle continuazione dei contratti in scadenza - o dei prestiti in essere - potrebbe determinare un netto divario competitivo tra le squadre che dovranno riprendere la stagione, sia sul piano tecnico, sia sul piano economico.

È stata ribadita la necessità di programmare le partite in orari consoni al periodo estivo e al prevedibile restringimento dei giorni di recupero tra un match e l'altro.

In ultimo, ma non per importanza, i rappresentanti di squadra hanno espresso grande rammarico e delusione in merito al contenuto delle linee guida sulle Licenze Nazionali emanate dalla FIGC nell'ultimo Consiglio Federale, senza che alcuna considerazione fosse prestata alle necessità dei tesserati.

Appare incomprensibile e contraddittoria la condotta adottata dalla FIGC la quale, da un lato, denuncia giustamente la scorrettezza di quei Club che premono per chiudere la stagione anzitempo e non pagare i tesserati, mentre dall'altro avalla di fatto la situazione di morosità, posticipando i controlli e concedendo alle società la possibilità di aprire contenziosi strumentali e finalizzati a ritardare ulteriormente i pagamenti. L'auspicio da parte di tutti è quello di poter avere, prima della decisione definitiva della ripresa della stagione, le necessarie garanzie sia da un punto di vista medico - il rispetto del protocollo - sia da un punto di vista contrattuale - pagamento di quanto dovuto e continuazione dei contratti - onde evitare distorsioni competitive che falsino definitivamente un campionato davvero particolare".