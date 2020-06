Serie B, il calendario della 29^ giornata

Dopo il recupero fra Cremonese ed Ascoli, la Serie B torna definitivamente in campo per la 29^ giornata. Ad aprire il programma venerdì saranno al Picco Spezia ed Empoli. Sette le partite in programma sabato, l'ultima fra Pordenone e Venezia. Domenica due gare, Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia

Quando si gioca la 29^ giornata di Serie B?

La 29^ giornata di Serie B si giocherà nell'arco di tre giorni, da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno.

Quale partita si gioca venerdì 19 giugno?

Ad aprire il programma venerdì 19 giugno sarà Spezia-Empoli, in campo alle 17:30. Da quando è arrivato Pasquale Marino sulla panchina, gli azzurri hanno vinto cinque delle ultime sette partite giocate e inseguono da vicino il treno playoff (la classifica dice nono posto ad un solo punto dal Chievo ottavo). Lo Spezia, invece, di punti ne ha 44 ed è quinto. Un solo successo, però, nelle ultime quattro giornate.

Quali partite si giocano sabato 20 giugno?

Sette le gare in programma sabato. I primi a scendere in campo saranno Crotone e Chievo, con la squadra calabrese - seconda in classifica - che prima dello stop per coronavirus aveva vinto quattro partite consecutive. Dall'altra parte i veneti cercheranno di confermare la propria posizione in ottica playoff. Sempre alle 18 il Livorno ultimo in classifica ospiterà il Cittadella sesto, mentre il Trapani se la vedrà con il Frosinone, che prima dello stop aveva pareggiato proprio con il Livorno e perso con la Cremonese. Il Pescara, ko in 5 delle sei ultime gare disputate, ospiterà la Juve Stabia. A Salerno arriva invece il Pisa, che non vuole perdere le ultime speranze playoff. Il Cosenza, la cui ultima vittoria risale al 15 febbraio, affronterà la Virtus Entella. Il sabato di Serie B si chiude alle 20:30 a Pordenone, dove arriva il Venezia, scosso in settimana dal caso di positività di Felicioli.