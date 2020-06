Serie B, il calendario della 31^ giornata

La Serie B pronta a tornare in campo per la 31^ giornata, che si disputerà interamente nella giornata di oggi. L'anticipo delle 18:45 è fra Salernitana e Crotone, tutte le altre alle 21: spicca Benevento-Juve Stabia, con i ragazzi di Inzaghi a un passo dalla promozione

Tutte le 10 partite della 31^ giornata di Serie B si giocheranno lunedì 29 giugno 2020. Alle 18:45 apre le danze Salernitana-Cremonese : la squadra di Ventura a caccia di punti playoff, contro un'avversaria ripiombata in zona playut dopo due sconfitte consecutive. Le altre gare invece alle 21. Fari puntati sulla corsa di Spezia e Cittadella , in ottima forma ed entrambe impegnate in casa rispettivamente contro Pisa e Perugia . Potrebbero approfittarne in chiave secondo posto, perché il Crotone ad Ascoli e il Frosinone a Verona contro il Chievo avranno una sfida più delicata sulla carta. Il Pordenone cerca il rilancio contro l' Entella , mentre sarà un match per uscire dalle zone calde quello tra Pescara ed Empoli . Poi due delicati scontri salvezza: Cosenza-Trapani e Livorno-Venezia .

Qual è il big match della 31^ giornata?

Lasciamo per ultima la grande sfida di giornata: al Vigorito di Benevento, i ragazzi di Filippo Inzaghi avranno il secondo match-ball promozione contro la Juve Stabia. A 8 giornate dalla fine del campionato di Serie B, la capolista è infatti a +22 sulla seconda e a +23 sulla terza: mancano solo due punti per centrare matematicamente la Serie A. La vittoria non era arrivata venerdì in Toscana, la Juve Stabia non ha nulla da regalare (a +3 sulla zona playout) ma il Benevento in casa è imbattuto e reduce da tre successi consecutivi: sarà questa la notte della festa?