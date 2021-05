Semifinali playoff di B: il calendario delle gare

Dentro o fuori, nelle semifinali di ritorno dei playoff di Serie B non si può più sbagliare. Dopo la promozione di Empoli e Salernitana, sono quattro le squadre ancora in corsa per un posto nella prossima Serie A. Equilibri differenti dopo le sfide valide per l'andata: tutto apertissimo tra Lecce e Venezia, con i giallorossi che proveranno a ribaltare la sconfitta 1-0 subita all'andata al Penzo (gol di Forte). Grazie alla migliore posizione in classifica conquistata nella regular season, alla squadra pugliese basterà vincere con qualsiasi risultato per qualificarsi al turno successivo. Più duro il compito per il Monza di Berlusconi e Galliani: dopo il ko 3-0 all'andata sul campo del Cittadella, nel quale il protagonista assoluto è stato Baldini, autore di una straordinaria tripletta, alla squadra di Brocchi servirà un'impresa per centrare la finale. Per raggiungere l'ultimo atto, invece, ai veneti basterà un risultato positivo o una sconfitta con non più di due gol di scarto. La finale, in gara di andata e ritorno, è in programma il 23 e il 27 maggio.