Il Pisa allunga momentaneamente in vetta, dopo il successo 2-0 sul campo del Cosenza. La Cremonese vince ad Ascoli e sale a quota 32 in classifica. Frosinone senza problemi con la Spal. In zona salvezza tre punti importanti per il Crotone contro il Pordenone. 1-1 tra Como e Reggina

