A distanza di 23 anni, Galliani, oggi dirigente del Monza, torna in quello stadio per un’altra partita decisiva e che potrebbe rivelarsi altrettanto storica. In caso di vittoria, infatti, il suo Monza salirebbe per la prima volta in Serie A. Oggi lo vedete così serafico, ma non è detto che non si possa nuovamente "trasformare"...