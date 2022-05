Serie B, il calendario dei playoff e dei playout

Ufficializzate le date e gli orari dei playoff (si parte il 13 maggio): tutte le gare si giocheranno in giorni diversi. Le finali si giocheranno il 26 maggio (andata) e il 29 maggio (ritorno). Rese note anche la date e gli orari dei playout: si inizia il 12 maggio

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, la Lega Serie B ha reso note le date dei playoff e dei playout per la stagione 2021/22, che decreteranno la terza squadra che verrà promossa in Serie A - le prime due classificate si qualificano direttamente - e la quarta squadra che retrocederà in Lega Pro. I playoff partiranno venerdì 13 maggio 2022 alle 20.30 con il primo turno preliminare. Gli eventuali playout, invece, inizieranno giovedì 12 maggio 2022.