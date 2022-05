A Ranocchia il Premio Cesarini per la Serie B

chi sono?

I 50 migliori giovani talenti della Serie B

Il campionato di serie B più bello di sempre è finito con la promozione in serie A di Lecce e Cremonese. Aspettando playoff e playou abbiamo scelto 50 profili, fra quelli più giovani, che si sono messi in evidenza. Qualcuno di loro lo troveremo la prossima stagione in serie A, qualcuno sogna di poter arrivare fino alla Nazionale, molti potrebbero diventare pezzi pregiati e ancora 'sconosciuti' per le prossime aste del fantacalcio SERIE B, LA CLASSIFICA MARCATORI ALL-TIME

FEDERICO GATTI (1998) difensore Frosinone 35 presenze, 5 gol e 2 assist Gli è bastata mezza stagione da titolare in B, dopo tanta gavetta nelle serie minori, per conquistare la Juventus che a gennaio lo ha strappato in un derby di mercato al Torino. Difensore dai piedi buoni, con un passato da centrocampista come confermano le reti segnate e il contributo alla manovra offensiva che spesso offre

MARCO CARNESECCHI (2000) portiere Cremonese 36 presenze, 38 gol subiti, 9 partite senza subire gol Titolare della Nazionale under 21, il campionato di testa della Cremonese passa anche dalle sue parate. Il cartellino è dell'Atalanta che deve scegliere cosa farne dopo aver investito su Musso. La certezza è che il prossimo anno lo vedremo in A o a Bergamo o in qualche altra porta