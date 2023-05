Serie B LIVE: su Sky l'ultima giornata

Tutte in contemporanea la dieci partite della 38^ giornata di Serie B: alcuni verdetti sono già definitivi, con Frosinone e Genoa in A, Benevento e Spal in C, ma altri verranno decisi negli ultimi 90’. Venezia, Palermo, Reggina, Ascoli, Pisa e Como si giocano gli ultimi due posti per i preliminari playoff, Cagliari, Parma e Sudtirol lottano per il quarto posto che vale direttamente la semifinale. In coda, il Perugia è ancora in corsa per la zona playout attualmente occupata da Cosenza e Brescia