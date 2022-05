Partita tesa ma molto divertente, subito avanti il Perugia, costretto alla vittoria, con Kouan dopo 10 minuti. Pareggio su rigore di Pajac alla fine del primo tempo. Il Perugia trova il nuovo vantaggio con Matos nel primo tempo supplementare. Nel secondo però l'ingresso in campo di Bianchi cambia tutto. Prima l'assist per Aye e poi la rete del 3-2 firmata dal giovane attaccante. Mercoledì in semifinale prima sfida col Monza