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Figc, nuovi criteri ripescaggi e riammissioni: le novità

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In occasione del Consiglio Federale, è stata approvata la proposta di modifica dell’articolo 49 delle Noif, avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro. In caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un’altra società del medesimo campionato di provenienza. Ecco tutte le novità nell'assemblea presieduta dal dimissionario Gabriele Gravina

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