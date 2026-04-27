Figc, nuovi criteri ripescaggi e riammissioni: le novità
In occasione del Consiglio Federale, è stata approvata la proposta di modifica dell’articolo 49 delle Noif, avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro. In caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un’altra società del medesimo campionato di provenienza. Ecco tutte le novità nell'assemblea presieduta dal dimissionario Gabriele Gravina
- Si è svolta oggi, presso la sala Paolo Rossi della sede della FIGC a Roma, la riunione del Consiglio Federale. Presente il presidente dimissionario della FIGC Gabriele Gravina. In base a quanto emerso nella riunione, i consiglieri hanno approvato la proposta di modifica dell’art.49 delle Noif avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro. Di cosa si tratta?
- Significa che, in caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un’altra società del medesimo campionato di provenienza (principio di sostituzione)
- Per quanto riguarda la Serie C, la procedura di riammissione si attiva anche nel caso in cui la domanda di iscrizione al campionato sia priva della tassa di iscrizione e/o garanzia prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali
- Sono state approvate anche le procedure, i criteri e i termini per l’integrazione delle carenze di organico (squadre escluse) nei campionati professionistici. Ecco l'ordine per eventuali ripescaggi in Lega Pro:
- Una nuova seconda squadra di Serie A
- Squadra retrocessa dalla Lega Pro
- Squadra migliore della Serie D
- Eventuale seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D (nel caso, il Milan Futuro)
- L'aggiornamento dei criteri di ripescaggio per la Lega Pro è stata l'unica lieve novità in una struttura rimasta inalterata rispetto allo scorso anno. Il cambiamento lo si deve al criterio di alternanza: lo scorso anno, nella graduatoria, la migliore squadra della Serie D precedeva la miglior retrocessa della Serie C (fu ripescato il Ravenna al posto del Brescia)
- Il termine perentorio per la presentazione della domanda di integrazione di organico è stato fissato per il 20 luglio 2026