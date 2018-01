Calciomercato: tutte le trattative del 14 gennaio

ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO

"E’ un piacere sentire che altre squadre mi guardano ma io penso alla Roma. Magari ne riparleremo a giugno". Il portiere più desiderato del momento, il brasiliano della Roma Alisson ha risposto così, in esclusiva Sky, all’interessamento di Real Madrid e Psg nei suoi confronti. I madrileni, sono in particolare gli ultimi ad aver mosso alcuni passi in direzione del giocatore giallorosso: Kepa, su cui sembravano aver puntato forte, dopo i problemi fisici delle ultime settimane, non sembra averli convinti al 100%. Sarà un lunedì di mercato molto interessante per l’Inter. Il club nerazzurro aspetta a Milano il nuovo rinforzo per la difesa: Lisandro Lopez. L’argentino sosterrà le visite mediche, dopo l’accordo trovato con lui e con il Benfica sulla base di un prestito a 500mila euro e diritto riscatto fissato a 9 milioni di euro. Sempre lunedì sono attese novità per Rafinha: ci sarà un nuovo incontro tra l’entourage del giocatore e il Barcellona per provare a trovare un'intesa sulle cifre del riscatto del cartellino. L’offerta dell’Inter, per ora resta fissata a 20 milioni di euro. Il Napoli, intanto, è tornato a lavoro a Castelvolturno, ma aspetta ancora il ritorno di Verdi in Italia per una risposta. Il giocatore del Bologna è la scelta numero uno di Maurizio Sarri per rinforzare il reparto offensivo. Gli ultimi contatti tra club hanno portato all’accordo con il Bologna sulla base di una cessione da 20 milioni di euro più bonus. Deulofeu resta una pista comunque molto calda, così come quella che porta a Politano del Sassuolo (gli emiliani sono interessati a Maksimovic, che potrebbe essere inserito nell’operazione ma che può anche partire in prestito secco per sei mesi). Per quanto riguarda la Juventus, dopo l’incontro tra i bianconeri e il Cagliari per l’attaccante classe ’98 Han, partiranno nuovi contatti anche con l’entourage del giocatore. La Juventus potrebbe accelerare ed eventualmente farlo restare a Perugia fino a fine stagione. Altro profilo molto interessante è quello di Fares: sull’attaccante del Verona oltre al Napoli c’è anche la Juve che potrebbe usarlo come pedina in altre operazioni. La Lazio è sempre più fiduciosa di rinnovare il contratto in scadenza del difensore fino al 2019-2020. La risposta potrebbe arrivare lunedì: da chiarire se ci sarà accordo sulla clausola rescissoria che il difensore vorrebbe di circa 25 milioni. Il Boca Juniors insiste per Gustavo Gomez con il Milan. "Stiamo parlando - ha detto il presidente Angelici - siamo vicini. Non dico che è fatta ma per la metà della settimana prossima aspettiamo risposte positive". L’offerta è di un prestito a 300mila euro e diritto di riscatto fissato a 5 milioni di dollari. La Spal ha ufficializzato Cionek dal Palermo (contratto di due anni e mezzo per 150mila euro più bonus in caso di salvezza). Il Barcellona ha ufficializzato intanto la cessione di Arda Turan all'Istanbul Basaksehir.