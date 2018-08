Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Ecco cosa è successo venerdì

L'Inter è a Madrid per sfidare l'Atletico, intanto prosegue il braccio di ferro Modric-Real: il club prende tempo, il croato non cambia idea. Nonostante le voci dalla Spagna, che parlavano di un Modric deciso a restare a Madrid, non c'è stato nessun passo indietro del giocatore, che resta convinto della sua volontà di partire e sposare il progetto dell’Inter. Il Real Madrid resta rigido sia nella volontà di tenerlo sia nell’intenzione di non avere alcun incontro risolutivo (almeno per adesso). Per questo continua la strategia dell’attesa di Perez, sperando che il giocatore cambi davvero idea e anche per guardarsi intorno alla ricerca di eventuali sostituti. Luka Modric spingerà per altri 2-3 giorni sperando di ottenere via libera. Poi ci sarà anche da capire se il croato sarà a disposizione di Lopetegui per la Supercoppa a Tallinn. Ieri c’è stato un contatto diretto tra Lemic e il Real Madrid, in cui l’entourage ha ribadito di voler andare via. In discesa la trattativa col Monaco per Keita, da definire gli ultimi dettagli. Mercato Milan, Leonardo: "Mai ipotizzata la partenza di Suso, Bakayoko una possibilità: stiamo lavorando. Milinkovic non rientra nei nostri parametri". Quincy Promes idea per l’attacco, André Silva pronto a firmare col Siviglia mentre Antonelli va all’Empoli. Bonucci si ri-presenta alla Juventus: "Mi mancava casa, ho accettato il Milan in un momento di rabbia. Allegri? Ci siamo chiariti e abbiamo un ottimo rapporto". Sturaro allo Sporting in prestito, ufficiale la cessione di Favilli al Genoa. Casting portiere Napoli: c’è anche Tatarusanu, Ospina difficile, lo Standard si ammorbidisce su Ochoa. La Samp aumenta l’offerta per Ekdal, l’Empoli cerca Bjarnason. Zampano al Frosinone mentre Ola Aina è più vicino al Torino.