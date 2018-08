Calciomercato, tutte le trattative del 12 agosto

Ecco cosa è successo sabato

Fari puntati ancora sull'affare Modric-Inter. Il centrocampista ha giocato gli ultimi 10 minuti del Trofeo Bernabéu che i Blancos hanno disputato contro il Milan: al momento del suo ingresso in campo, i tifosi del Real lo hanno accolto con cori e applausi. I nerazzurri continuano ad attendere eventuali novità ma nonostante gli ammiccamenti "social", non si registrano passi avanti nella trattativa che libererebbe Modric dal Real Madrid. All'Inter non risulta che sia stato offerto un contratto al giocatore da parte del Real – come anche i media spagnoli hanno riportato nelle scorse ore - e Modric continua a manifestare la volontà di sempre: vuole partire per iniziare una nuova avventura e allungare così anche la sua carriera per qualche anno in più. Ma Florentino rimane sempre della sua idea e non vuole lasciar andare il giocatore, e quindi rispettare il patto con lui. I nerazzurri rimangono convinti che la situazione sia ancora aperta, seppur complicata. In discesa la trattativa col Monaco per Keita, da definire gli ultimi dettagli di un'operazione al momento svincolata da Candreva. Avanti tutta per Bakayoko, Milan al lavoro per arrivare alla chiusura: contatti continui, cresce l'ottimismo. Intanto, accordo raggiunto per il passaggio di Locatelli al Sassuolo, ufficiale la cessione di André Silva al Siviglia. Continua la ricerca del centrocampista da parte della Roma: N’Zonzi, da Siviglia Caparros spiega: "E' sul mercato ma se non arriva l'offerta adeguata resta con noi". Sturaro allo Sporting, il Torino chiede Denayer al Manchester City, ufficiali gli arrivi di Antonelli all’Empoli e Obi al Chievo che tratta anche Barba. Ai dettagli la trattativa tra Samp e Amburgo per Ekdal. Danilo vicino al Bologna.