Il tema dei prestiti resta sempre d’attualità nel mondo del calcio, argomento che ha spinto il CIES ad analizzare i giocatori impegnati in altri club a titolo temporaneo. L’Osservatorio calcistico ha quindi ordinato i calciatori sulla base del loro valore di trasferimento e di una stima dettata da un algoritmo. Attenzione al prezzo di mercato indicato dal CIES che, in alcuni casi, può risultare inferiore all’opzione per l’acquisto negoziato tra le società: il costo viene calcolato attraverso variabili come durata del contratto e anno di trasferimento, valore contabile e stato del prestito fino alla nazionalità e al livello economico del club di reclutamento. Ulteriori parametri rispondono ad età, ruolo e risultati ottenuti con le squadre e le Nazionali. Cinque i i giocatori dal valore stimato superiore a 50 milioni di euro, non mancano protagonisti della Serie A tra i 20 più costosi: ecco la top 20 coinvolgendo in classifica anche gli altri calciatori in prestito o concessi a titolo temporaneo dalle squadre italiane

