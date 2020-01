5/10

Questi 2 acquisti (più i 3 possibili) confermano la tendenza dei club italiani a comprare sempre più dalla Premier. Sono 18 in totale i giocatori acquistati dal campionato inglese, di cui 16 nella passata finestra di calciomercato. La Premier è stato il torneo in cui le squadre di Serie A hanno effettuato più acquisti (in generale alle spalle solo di Serie A e Serie B): 16 la scorsa estate su un totale di 93, per una percentuale del 17.2%. Alle spalle si piazzano Liga (11.83%), Ligue 1 (7.53%), Eredivisie (5.38%) e Bundesliga (4.3%)