Calciomercato Inter, Eriksen saluta il Tottenham: "Volevo provare qualcosa di nuovo"

Sei anni e mezzo con più di 300 partite e una finale di Champions League: Christian Eriksen ha chiuso la sua bellissima avventura al Tottenham per iniziare una nuova esperienza all'Inter. A sei mesi dalla scadenza del contratto con gli Spurs, il centrocampista danese ha accettato la proposta nerazzurra ed è sbarcato in Italia in questa sessione di mercato. Da un lato c'è l'entusiasmo per l'inizio dell'avventura all'Inter, dall'altro la commozione per l'addio al Tottenham. Eriksen ha salutato così gli Spurs: "Cari tifosi del Tottenham, non so da dove iniziare! Non ho avuto il tempo di dire addio a tutti, anche se ho giocato così tante partite in cui tutti dicevano che sarei partito il giorno dopo. Ho così tanti incredibili ricordi dei miei sei anni e mezzo passati con gli Spurs. Mi è piaciuto tanto stare al campo d'allenamento tutti giorni, ogni partita giocata allo stadio, ma a volte vuoi solo provare qualcosa di nuovo. Quindi, tifosi degli Spurs, è stato un piacere giocare per il vostro club, spero di rincontrarvi in futuro. Vi auguro il meglio. Christian", ha scritto il centrocampista sul suo profilo Instagram.