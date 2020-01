Lazio-Giroud, c'è l'accordo: i biancocelesti cercano l'intesa con il Chelsea

Il club biancoceleste ha trovato l'intesa con l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. Si lavora all'accordo con i Blues per il trasferimento immediato. Si aggiungerebbe a un attacco oggi formato da Immobile, Caicedo e Correa, 34 reti in tre in Serie A

Le ultime ore di trattative potrebbero regalare a Simone Inzaghi un rinforzo di esperienza per la sua squadra: prosegue la trattativa per portare Olivier Giroud alla Lazio. Il club biancoceleste ha trovato l'intesa con l'attaccante francese classe 1986, il cui contratto con il Chelsea va in scadenza a giugno 2020. Ora la Lazio dovrà lavorare sull'accordo con i Blues - che puntano Mertens del Napoli - per il trasferimento immediato in Serie A del centravanti, 7 presenze e una rete in stagione, cercato anche dall'Inter nel corso della sessione invernale di calciomercato. L'arrivo a Roma di Giroud - capocannoniere dell'ultima Europa League - permetterebbe a Inzaghi di aggiungere un terzo centravanti di ruolo a un attacco che include già Immobile e Caicedo oltre a Correa (34 reti in tre in campionato sin qui) e aggiungere esperienza a una rosa capace di totalizzare 46 punti nelle prime 20 partite giocate in campionato, a -5 dalla vetta occupata dalla Juventus e a -2 dall'Inter seconda, ma con una gara da recuperare rispetto alle due avversarie dirette. Le ultime ore di trattative saranno fondamentali per l'operazione.